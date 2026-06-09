На Кубани мать и ребенок погибли в реке Ея

Вечером 7 июня кубанская станица Новопокровская содрогнулась от страшной новости. На улице Калинина, в районе так называемых Кладок женщина покончила жизнь самоубийством, предварительно утопив своего маленького сына в реке Ея.
Первый звонок в службу спасения 112 поступил в 20:36. Очевидцы заметили неладное и немедленно вызвали помощь. На место происшествия экстренно выехали все необходимые службы, однако обнаружить людей в воде сразу оказалось невозможно.
Поисковые работы продолжались всю ночь. Спасатели прочесывали акваторию реки в темноте, надеясь отыскать пострадавших. 8 июня около 5 часов утра поиски завершились обнаружением тел женщины и ребенка.
Полиция оперативно провела проверку обстоятельств случившегося. Все материалы переданы в Новопокровский межрайонный следственный отдел краевого СУ СКР для дальнейшего расследования.
История всколыхнула соцсети, пользователи начали активно обсуждать произошедшее. Трагедия напомнила о хрупкости человеческой психики и необходимости оказывать своевременную помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации.
Напомним, 8 июня в Горячем Ключе в озере Круглом утонула девочка. Это произошло во время катания с подружкой на сапбордах. Плавсредство перевернулось, а школьница не умела плавать. Спасти ее не смогли.