Сын Усольцевой не знал о новых поисках пропавшей семьи

В Красноярском крае завершается новая активная фаза поисков загадочно пропавших Усольцевых. В операции принимают участие 80 человек — определенный состав профессионалов и волонтеров, посторонних в Кутурчин не пускают. Но есть ли среди них самые близкие люди семьи? Об этом корреспонденту krsk.aif.ru рассказал сын Ирины Данил Баталов.
Усольцевых искал сын пропавшей Ирины?
О том, что поисковая операция закончится 9 июня, редакции несколько раз подтвердили в СК. Длится она уже шестой день. Тем удивительнее, что Данил Баталов о ней даже не слышал.
«Вы мне написали, так я и узнал, что поиски начались. Получается, вообще самым последним. А я сижу их жду. Раньше мне говорили, что масштабная операция начнется, как только позволит погода. Но никто мне не позвонил, не сообщил. Я думал, что кто-то из представителей волонтерских отрядов меня обязательно предупредит», — огорошил корреспондента krsk.aif.ru Баталов.
Оказалось, что со следователями парень не общался с Нового года, «а то и дольше». Но именно СК в этот раз строго определял круг лиц, которые будут вести поиск на Кутурчинском Белогорье. Для всех доступ сейчас туда закрыт, выставлен блокпост. Не пускают даже журналистов.
«Про ограниченный круг лиц тоже с удивлением узнал. Но я же в него должен входить, можно сказать, “по крови”» — замеитил Данил.
С Усольцевыми все хорошо?
Парень надеется, что еще начнутся масштабные поиски, какие были сразу после пропажи семьи, когда его маму, отчима и маленькую сестренку искали полторы тысячи человек. И он очень хочет попасть на Белогорье. Правда, сам водит только мотоцикл, говорит, что на нем туда не доехать. А общественный транспорт в район Минской Петли не ходит, сама дорога местами достаточно сложная.
«Надеюсь, приедем туда, все перевернем и опять ничего не найдем. Ведь если не будет опять никаких следов, то это даст мне очередную надежду, что с ними все хорошо», — поделился Данил.
Но такие масштабные поиски вряд ли уже случатся. В СК нам объясняли, что после небольшого перерыва операция может начаться вновь. Но, скорее всего, семью опять будет искать ограниченный круг специалистов.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя малышка Арина пропали 28 сентября 2026 года. В тот день они ушли в прогулку по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Искать их начали только 1 октября. Заявление в полицию Данил подал поздно, так как с семьей давно не живет и не сразу понял, что родственники пропали.
Масштабные поиски продлились до 12 октября. Их прекратили из-за погоды — в районе Кутурчина выпал снег. Затем на месте время от времени работали спасатели, полицейские и следователи. Весной с ними выезжали и несколько волонтеров «ЛизыАллерт». Новая активная фаза поисков началась 4 июня 2026 года.
Операцию с самого начала координирует Следком. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но это стандартная процедура после пропажи людей. Основная версия следователей — произошел несчастный случай. При этом не исключается и криминал.
По словам экспертов, времени на активные поиски очень мало. Нужно успеть осмотреть местность, пока тайга не покроется густой зеленью.
А если случится чудо, и Усольцевых все-таки найдут живыми, то им могут выставить счет за потраченные средства на поисковую операцию.