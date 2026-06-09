«Никто не позвонил». Сын Усольцевой не знал о новых поисках пропавшей семьи

Парень надеется, что еще начнутся масштабные поиски, какие были сразу после пропажи семьи, когда его маму, отчима и маленькую сестренку искали полторы тысячи человек. И он очень хочет попасть на Белогорье. Правда, сам водит только мотоцикл, говорит, что на нем туда не доехать. А общественный транспорт в район Минской Петли не ходит, сама дорога местами достаточно сложная.