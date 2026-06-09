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СМИ: израильская авиация наносит удары по ливанскому городу Тир

Израильская армия во вторник наносит удары по целям в ливанском городе Тир и его окрестностях. Об этом сообщают местные СМИ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Перед атакой Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила предупреждение, призывая жителей срочно покинуть город. Как передают источники, люди массово уходят из района, а убежища переполнены теми, кто спасается от обстрелов, уточняет «Интерфакс».

Телеканал «Аль-Джазира» отмечает, что впервые в уведомление об эвакуации включен христианский квартал Тира. До этого там нашли убежище тысячи вынужденных переселенцев, но теперь поток людей устремился прочь с этой территории.

Спасательные команды гражданской обороны продолжают помогать местным жителям добираться до временных пунктов размещения в безопасных зонах.

Ранее, по данным СМИ, в результате удара израильских военных в окрестностях Тира погибли девять человек. При этом Минздрав Ливана такую информацию не обнародовал.

Атаки ЦАХАЛ фиксируются и в других частях Южного Ливана.

Тир — один из древнейших городов мира, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые упоминания о нем относятся к XIV веку до н. э. Считается, что именно здесь изобрели пурпурную краску. Тир основал средиземноморские колонии, включая Карфаген и Катис. В Средние века он оставался ключевым городом Востока. До наших дней в Тире сохранились архитектурные памятники античной эпохи.