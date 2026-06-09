СМИ: израильская авиация наносит удары по ливанскому городу Тир

Тир — один из древнейших городов мира, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые упоминания о нем относятся к XIV веку до н. э. Считается, что именно здесь изобрели пурпурную краску. Тир основал средиземноморские колонии, включая Карфаген и Катис. В Средние века он оставался ключевым городом Востока. До наших дней в Тире сохранились архитектурные памятники античной эпохи.