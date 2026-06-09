Незаконных торговцев ловили в Самаре на пересечении Челюскинцев и Ленина

На пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Ленина в Октябрьском районе Самары провели рейд по незаконной торговле с лотков и автомобилей. Такие мероприятия в областной столице проводят регулярно, с начала года за незаконную торговлю составили более 330 протоколов.