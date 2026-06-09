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В Туапсе на берегу реки нашли мину времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники уничтожили мину времен Великой Отечественной войны в Туапсинском округе.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Туапсе на берегу реки нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозрительный предмет заметили отдыхающие на берегу реки в районе села Молдавановка. О находке они сообщили в правоохранительные органы.

Боеприпас, предположительно, вымыло на поверхность после прошедших дождей. Прибывшие взрывотехники определили минометную мину калибра 82 мм.

«С соблюдением необходимых мер безопасности ее вывезли в карьер и уничтожили», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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