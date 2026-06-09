В нацпарке «Красноярские Столбы» заблудилась женщина с 13-летним ребенком

Днем 9 июня около восточного входа национального парка «Красноярские столбы» заблудилась женщина с 13-летним сыном. На помощь туристам выезжали специалисты КГКУ «Спасатель».
Мать и ребенок сошли с тропы «Воробушки», после чего не могли найти дорогу к выходу из парка. Позже женщина позвонила на номер 112.
Вскоре с туристкой по телефону связались краевые спасатели. Они успокоили ее, заверив, что специалисты уже выдвинулись к ним. Семью попросили оставаться на месте.
К счастью, поиски закончились благополучно — потерявшихся нашли и вывели из леса.