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В нацпарке «Красноярские Столбы» заблудилась женщина с 13-летним ребенком

На «Красноярских Столбах» потерялась женщина с сыном.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 июня около восточного входа национального парка «Красноярские столбы» заблудилась женщина с 13-летним сыном. На помощь туристам выезжали специалисты КГКУ «Спасатель».

Мать и ребенок сошли с тропы «Воробушки», после чего не могли найти дорогу к выходу из парка. Позже женщина позвонила на номер 112.

Вскоре с туристкой по телефону связались краевые спасатели. Они успокоили ее, заверив, что специалисты уже выдвинулись к ним. Семью попросили оставаться на месте.

К счастью, поиски закончились благополучно — потерявшихся нашли и вывели из леса.