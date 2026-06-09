Пьяный волжанин «заминировал» дом в Волгограде из мести волонтерам

На допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что летом 2025 года оказался в сложной жизненной ситуации и обратился за помощью в одну из волонтерских организаций. Руководители предоставили ему место для проживания в арендованном доме, предназначенном для социальной адаптации граждан. Однако мужчина нарушил главное правило — начал употреблять спиртные напитки, за что его выселили. В ноябре, во время очередного застолья, он вспомнил об этом, разозлился и решил отомстить волонтерам, сообщив ложную информацию о готовящемся взрыве.