Фургон съехал на МКАД в кювет и перевернулся

ДТП произошло днем во вторник. По предварительной информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 41-летний водитель Iveco ехал по внутреннему кольцу МКАД, но в районе 32-го километра не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего грузовик опрокинулся.