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Фургон съехал на МКАД в кювет и перевернулся

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Фургон Iveco съехал на МКАД в кювет и перевернулся, сообщили в Telegram-канале «УГАИ ГУВД Мингорисполкома».

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло днем во вторник. По предварительной информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 41-летний водитель Iveco ехал по внутреннему кольцу МКАД, но в районе 32-го километра не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего грузовик опрокинулся.

«В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах.

Следует строго соблюдать дистанцию и установленную скорость. Совершать маневры стоит только после того, как водитель, полностью убедится в их безопасности, для этого обязательно необходимо подавать сигналы световыми указателями поворота.

Инспекторы напоминают, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности.