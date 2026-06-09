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За четыре дня в Самаре выявили почти 400 иностранцев-нелегалов

В Самаре 57 иностранцев хотят выдворить из страны.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением лета в Самаре начали проводить масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. В них участвовали полицейские, сотрудники Росгварции и ФСБ.

Уже за первые четыре дня были выявлены почти 400 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории нашей страны. Также к ответственности привлекли собственников жилья, которые фиктивно регистрировали иностранцев.

57 иностранцев-нарушителей поместили в центр временного содержания, скоро их выдворят из страны. 27 человек уже депортировали. 70 иностранцам запретили въезжать в Россию.