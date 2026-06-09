Решил заступиться. 14-летний школьник умер, защищая детей от шпаны

Обычный вечер в небольшом городе Ак-Довурак Республики Тыва обернулся трагедией. 14-летний подросток возвращался домой, когда к нему подбежали перепуганные младшеклассники: старшие отняли у них велосипед. Мальчик не прошёл мимо — он решил защитить детей от шпаны. Однако эта попытка восстановить справедливость стоила ему жизни. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Один — ножом, другой — камнем.
В ночь на 1 июня в дежурную часть МО МВД России «Барун-Хемчикский» поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Центральной. Когда полицейские прибыли на место, несколько участников инцидента попытались скрыться. При осмотре территории сотрудники обнаружили подростка с ножевыми ранениями. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. Вскоре он скончался в медицинском учреждении.
Параллельно полиция организовала преследование скрывшихся молодых людей. Одного из них удалось задержать практически сразу.
Барун-Хемчикский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Тыва возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Первоначально Следственный комитет сообщил о задержании 16-летнего жителя Ак-Довурака, не являющегося учащимся какого-либо образовательного учреждения. На допросе он признался, что нанес потерпевшему ножевые ранения во время возникшего конфликта.
Первому задержанному уже предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Во время дальнейших мероприятий был установлен и задержан второй соучастник — также 16-летний подросток. В ближайшее время ему также будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По версии следствия, в момент преступления оба подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшие действовали сообща: один наносил удары ножом, другой использовал камень.
Из-за неприязни?
После инцидента в социальных сетях появились несколько видеозаписей случившегося. На кадрах со двора жилого дома на улице Центральной в Ак-Довураке можно увидеть группу молодых людей, которые стоят около лежащего на земле подростка. Парень не двигается, а его одежда испачкана кровью. За тем в кадре видно врачей скорой помощи и правоохранителей.
Причиной нападения, по данным следствия, стали ранее возникшие неприязненные отношения между подозреваемыми и потерпевшим. Однако в социальных сетях и местных пабликах обсуждается версия, что конфликт мог быть спровоцирован историей с отобранным велосипедом.
Сестра погибшего рассказала ИА Регнум, что всё случилось вечером 31 мая, когда её брат возвращался домой после прогулки. По словам девушки, к нему подбежали младшеклассники с жалобой, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться, после чего один из агрессоров нанес ему удар в лицо — а затем к избиению присоединилась и вся группа.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников.
Праздник закончился смертью.
Этот случай — не единственная трагедия с участием несовершеннолетних в Республике Тыва.
Напомним, что 27 декабря 2025 года в школе села Кызыл-Мажалык случилась трагедия. Во время новогоднего праздника 17-летний студент техникума Эртине Сарыглар пришёл в бывшую школу и вызвал на разговор 11-классника Айрана Хертека. Вскоре в школьном туалете нашли тело подростка с ножевыми ранениями.
В марте 2026 года Барун-Хемчикский районный суд приговорил учащегося Ак-Довуракского горного техникума к шести годам воспитательной колонии за убийство 17-летнего школьника на новогодней елке.