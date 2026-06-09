14-летний школьник умер, защищая детей от шпаны

Сестра погибшего рассказала ИА Регнум, что всё случилось вечером 31 мая, когда её брат возвращался домой после прогулки. По словам девушки, к нему подбежали младшеклассники с жалобой, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться, после чего один из агрессоров нанес ему удар в лицо — а затем к избиению присоединилась и вся группа.