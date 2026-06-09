Пытаясь оформить доставку посылки, воронежская пенсионерка лишилась 2,7 миллиона

71-летней жительнице Воронежа позвонил лжесотрудник службы доставки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Под предлогом получения посылки аферист попросил продиктовать код из SMS. Затем женщину встревожили сообщением, что произошла утечка ее персональных данных. Мол, они попали в руки злоумышленников, а на ее имя оформили доверенность на человека, находящегося в недружественном государстве.