УМВД: в Балтийске 12 мигрантов проживали прямо в школе, в которой делали ремонт

«Сотрудники полиции установили, что приезжие находились в Российской Федерации и занимались трудовой деятельностью на законных основаниях, однако грубо нарушали правила пребывания, самовольно заняв школьные помещения и обустроив там спальные места. Матрасы были расстелены прямо на полу учебного кабинета, а личные вещи развешены на партах и стульях. При этом задержанные состояли на миграционном учёте по другим адресам, но фактически там не проживали», — уточнили в полиции.