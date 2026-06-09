УМВД: в Балтийске 12 мигрантов проживали прямо в школе, в которой делали ремонт

В ходе рейда, проведенного в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал — 2026», правоохранители выявили 12 мигрантов-правонарушителей, которые проживали в здании школы, где они делали ремонт. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«Сотрудники полиции установили, что приезжие находились в Российской Федерации и занимались трудовой деятельностью на законных основаниях, однако грубо нарушали правила пребывания, самовольно заняв школьные помещения и обустроив там спальные места. Матрасы были расстелены прямо на полу учебного кабинета, а личные вещи развешены на партах и стульях. При этом задержанные состояли на миграционном учёте по другим адресам, но фактически там не проживали», — уточнили в полиции.
В отношении задержанных составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Каждому мигранту назначено наказание в виде штрафа в две тысячи рублей. По факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в настоящее время проводится проверка.
Фото пресс-службы регионального УМВД.