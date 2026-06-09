Житель Самарской области потратил 6,5 миллионов рублей с чужой карты

Житель Хворостянского района признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Суд учел эти обстоятельства и тот факт, что потерпевший просил не наказывать обидчика слишком сурово. В итоге мужчину приговорили к году принудительных работ, при этом 10% из зарплаты у него будут удерживать. Приговор еще не вступил в законную силу.