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Житель Самарской области потратил 6,5 миллионов рублей с чужой карты

В Хворостянском районе мужчину приговорили к принудительным работам за кражу.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области вынесли приговор по делу о краже с чужой карты. Доступ к ней получил житель Хворостянского района, а потом установил на свой мобильный телефон банковское приложение. После этого мужчина снимал деньги с чужой карты, оплачивал ей покупки — всего он потратил более 6,5 миллионов рублей.

«Мужчину признали виновным в совершении кражи», — следует из релиз объединенной пресс-службы судов Самарской области.

Житель Хворостянского района признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Суд учел эти обстоятельства и тот факт, что потерпевший просил не наказывать обидчика слишком сурово. В итоге мужчину приговорили к году принудительных работ, при этом 10% из зарплаты у него будут удерживать. Приговор еще не вступил в законную силу.