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Бизнесмена из Петербурга оштрафовали за слишком шумный BMW X5

Мужчина специально установил громкую систему.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали бизнесмена за рулем премиальной BMW X5 за громкую выхлопную систему. Установлено, что ее мужчина установил намерено.

Иномарку остановили на Петербургском шоссе. Замеры показали: уровень шума выхлопа превышает норму. За рулем оказался 38-летний бизнесмен.

— Несмотря на возраст и статус, мужчина эмоционально отреагировал на требования инспекторов. Он возмущался и не хотел проходить проверку, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В итоге водителя доставили в отдел полиции и привлекли к ответственности сразу по двум статьям. Первая — за превышение норматива по шуму. Вторая — за незаконные изменения в конструкции машины. Ему также выдали требование убрать нарушения.

Кроме того, у полицейских возникли вопросы к номерным агрегатам. Теперь проводится дополнительная проверка.