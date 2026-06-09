Годовалый мальчик пострадал на пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар в частном доме. К сожалению, годовалый ребенок отравился продуктами горения и был госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Поздно ночью в переулке Дубенском в Нижнем Новгороде вспыхнул двухэтажный двухквартирный жилой дом. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, кровля и пристроенный гараж горели уже открытым пламенем.
В результате обе квартиры были сильно повреждены. Площадь пожара составила 159 квадратных метров. Очаг возгорания расположен в месте, где установлены бойлер и электрокотел.
К счастью, никто не погиб. Годовалого мальчика доставили в Детскую областную больницу с отравлением продуктами горения. Еще четыре человека, в том числе ребенок, эвакуировались из здания самостоятельно.
Пожарные дознаватели разберутся в обстоятельствах случившегося.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что баня сгорела в Нижнем Новгороде из-за неисправности печи.