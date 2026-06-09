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Годовалый мальчик пострадал на пожаре в Нижнем Новгороде

Возгорание началось рядом с бойлером и электрокотлом.

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар в частном доме. К сожалению, годовалый ребенок отравился продуктами горения и был госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Поздно ночью в переулке Дубенском в Нижнем Новгороде вспыхнул двухэтажный двухквартирный жилой дом. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, кровля и пристроенный гараж горели уже открытым пламенем.

В результате обе квартиры были сильно повреждены. Площадь пожара составила 159 квадратных метров. Очаг возгорания расположен в месте, где установлены бойлер и электрокотел.

К счастью, никто не погиб. Годовалого мальчика доставили в Детскую областную больницу с отравлением продуктами горения. Еще четыре человека, в том числе ребенок, эвакуировались из здания самостоятельно.

Пожарные дознаватели разберутся в обстоятельствах случившегося.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что баня сгорела в Нижнем Новгороде из-за неисправности печи.

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