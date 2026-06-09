В порту Роттердама задержали контейнеры с грузами для России и арестовали капитана

Нидерландская таможня задержала контейнеры с грузами, которые могли быть предназначены для России в обход санкций ЕС. При досмотре обнаружили автозапчасти, моторные масла и системы фильтрации воздуха. Правоохранители задержали капитана судна, который регулярно водил контейнеровозы по маршруту Роттердам — Санкт-Петербург.