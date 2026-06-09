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В порту Роттердама задержали контейнеры с грузами для России и арестовали капитана

Нидерландская таможня задержала контейнеры с грузами, которые могли быть предназначены для России в обход санкций ЕС. При досмотре обнаружили автозапчасти, моторные масла и системы фильтрации воздуха. Правоохранители задержали капитана судна, который регулярно водил контейнеровозы по маршруту Роттердам — Санкт-Петербург.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В порту Роттердама нидерландская таможня задержала десятки контейнеров с грузами. По версии следствия, товары предположительно могли пытаться провезти в обход санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной таможенной службы.

В рамках этого дела правоохранители на две недели задержали капитана контейнеровоза. Этот капитан регулярно водил суда по маршруту между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

Как уточнили нидерландские власти, при досмотре в контейнерах нашли автомобильные запчасти, моторные масла, системы фильтрации воздуха и другие товары. В таможне заявили, что «транзит которых через территорию России запрещен санкционным законодательством ЕС».

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