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Полиция выявила 19 мигрантов-нелегалов, работавших в Нижнем Новгороде

По итогам рейда они заплатят свыше 100 тысяч рублей штрафа.

В рамках операции «Нелегал-2026» обнаружено «мини-общежитие» для нелегалов со спальными местами, кухней и баней на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В ходе проверки было задержано 19 иностранных граждан, занимавшихся переработкой электроники. Составлен 51 административный протокол по разным статьям: от отсутствия патентов до уклонения от выезда из страны. Общая сумма штрафов составила 102 тысячи рублей.

Решением суда нелегальные мигранты перемещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отношении 47-летнего организатора канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Также полиция выявила цепочку фиктивных регистраций: иностранцев массово прописывали в одном из СНТ и в доме на проспекте Гагарина, где они никогда не жили. По данным фактам проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ковернинском округе выявили фиктивную постановку иностранного гражданина на учет.