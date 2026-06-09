Полиция выявила 19 мигрантов-нелегалов, работавших в Нижнем Новгороде

В рамках операции «Нелегал-2026» обнаружено «мини-общежитие» для нелегалов со спальными местами, кухней и баней на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В ходе проверки было задержано 19 иностранных граждан, занимавшихся переработкой электроники. Составлен 51 административный протокол по разным статьям: от отсутствия патентов до уклонения от выезда из страны. Общая сумма штрафов составила 102 тысячи рублей.
Решением суда нелегальные мигранты перемещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.
В отношении 47-летнего организатора канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Также полиция выявила цепочку фиктивных регистраций: иностранцев массово прописывали в одном из СНТ и в доме на проспекте Гагарина, где они никогда не жили. По данным фактам проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Ковернинском округе выявили фиктивную постановку иностранного гражданина на учет.