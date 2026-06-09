Полиция выявила 19 мигрантов-нелегалов, работавших в Нижнем Новгороде

В отношении 47-летнего организатора канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Также полиция выявила цепочку фиктивных регистраций: иностранцев массово прописывали в одном из СНТ и в доме на проспекте Гагарина, где они никогда не жили. По данным фактам проводится проверка.