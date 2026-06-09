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В Туве задержали двух 16-летних парней за убийство 14-летнего знакомого

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Туве задержаны двое 16-летних подростков, подозреваемых в убийстве 14-летнего жителя Ак-Довурака. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, в конце мая поздно вечером в городе Ак-Довурак молодые люди на почве неприязненных отношений нанесли знакомому удары ножом и камнем. Мальчик скончался в больнице.

Один из подозреваемых был задержан ранее, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второго соучастника установили и задержали позже. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».