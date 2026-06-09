В Туве задержали двух 16-летних парней за убийство 14-летнего знакомого

Один из подозреваемых был задержан ранее, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второго соучастника установили и задержали позже. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».