Воронежцам рассказали о вредоносном ПО, способном заблокировать телефон

Найти этот вирус сложно, поскольку его главная часть работает только в памяти телефона, а не в самом файле программы. Кроме того, вирус связывается со своим сервером по защищённому каналу с проверкой сертификатов, и перехватить его сообщения стандартными способами почти невозможно.