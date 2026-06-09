Сын Усольцевой рассказал, почему не принял участие в поисках родных

Напомним, супруги Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Поиски начались только 1 октября, после того, как Данил Баталов, не проживающий с семьей, подал заявление в полицию. Первоначальная масштабная операция продлилась до 12 октября, но была остановлена из-за снегопада. После этого на месте периодически работали спасатели, полиция и волонтеры. Новая активная фаза поисков была начата 4 июня 2026 года.