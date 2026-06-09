Сын Усольцевой рассказал, почему не принял участие в поисках родных

Новая активная фаза поисков загадочно исчезнувшей семьи Усольцевых в Красноярском крае подходит к концу, однако сын пропавшей Ирины Данил Баталов узнал об этом только от журналистов. Никто из официальных лиц или волонтерских отрядов его не уведомил.
«Вы мне написали, так я и узнал, что поиски начались. Получается, вообще самым последним. А я сижу их жду», — поделился Данил Баталов с корреспондентом krsk.aif.ru.
Парень рассказал, что ранее ему обещали начать масштабные поиски, как только позволит погода, и он рассчитывал на предупреждение.
Поисковая операция, в которой задействовано 80 человек — профессионалы и волонтеры — продлилась шесть дней. Доступ на территорию Кутурчинского Белогорья сейчас строго ограничен, выставлен блокпост, не пускают даже журналистов. Единственный сын пропавших, Данил, удивлен, что его, как «кровного родственника», не включили в этот ограниченный круг лиц.
Подробнее о том, что рассказал Баталов, можно прочитать здесь.
Напомним, супруги Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время прогулки по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Поиски начались только 1 октября, после того, как Данил Баталов, не проживающий с семьей, подал заявление в полицию. Первоначальная масштабная операция продлилась до 12 октября, но была остановлена из-за снегопада. После этого на месте периодически работали спасатели, полиция и волонтеры. Новая активная фаза поисков была начата 4 июня 2026 года.