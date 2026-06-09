Два пляжа в Самарской области забраковал Роспотребнадзор

В Самарской области Роспотребнадзор проверяет пляжи в преддверии старта купального сезона. 14 пляжей уже получили заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного использования. Среди них — пляжи в Тольятти, Кинеле, Новокуйбышевске, Кинельском, Нефтегорском, Шигонском районах и т. д. Пляжей Самары в этом списке пока нет.