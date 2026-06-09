Два пляжа в Самарской области забраковал Роспотребнадзор

В Самарской области Роспотребнадзор проверяет пляжи в преддверии старта купального сезона. 14 пляжей уже получили заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного использования. Среди них — пляжи в Тольятти, Кинеле, Новокуйбышевске, Кинельском, Нефтегорском, Шигонском районах
«На этих пляжах организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям», — прокомментировала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
А вот два пляжа ведомство забраковала, оба расположены в Новокуйбышевске — пробы воды на них не соответствовали нормам.