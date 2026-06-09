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КГК раскрыл схему вывода из Беларуси 16 млн рублей при организации концертов

КГК раскрыл схему по выводу крупной суммы денег в белорусском шоу-бизнесе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов озвучил схему вывода из Беларуси 16 млн рублей при организации концертов. Подробности сообщает Sputnik.by.

Суть незаконной схемы состоит в использовании собственниками частной фирмы аффилированной компании в России. Непосредственно, от имени данной фирмы в Беларусь приглашали исполнителей, организовывали концерты в государственных учреждениях культуры.

Фигуранты в период с 2022 по 2024 годы смогли вывести за рубеж по указанной схеме более 16 миллионов белорусских рублей. Кроме того, они скрыли прибыль на 2,8 млн рублей.

Ранее КГК Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости.

Кроме того, КГК Беларуси исключил из реестра сразу 40 переработчиков мяса и приостановил деятельность еще 27.

Тем временем КГК обнародовал шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям: «Собранные деньги потрачены на покупку 5 квартир и 25 авто».

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