КГК раскрыл схему вывода из Беларуси 16 млн рублей при организации концертов

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов озвучил схему вывода из Беларуси 16 млн рублей при организации концертов. Подробности сообщает Sputnik.by.
Суть незаконной схемы состоит в использовании собственниками частной фирмы аффилированной компании в России. Непосредственно, от имени данной фирмы в Беларусь приглашали исполнителей, организовывали концерты в государственных учреждениях культуры.
Фигуранты в период с 2022 по 2024 годы смогли вывести за рубеж по указанной схеме более 16 миллионов белорусских рублей. Кроме того, они скрыли прибыль на 2,8 млн рублей.
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