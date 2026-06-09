В Москве подросток пострадал при взрыве во время химического опыта

Причиной взрыва в жилом доме на Большой Академической улице в Москве, в результате которого пострадал 13-летний мальчик, стала попытка провести химический опыт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Пострадавшего ребенка экстренно доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. У него диагностированы травма кисти, а также осколочные ранения живота и ног.
Собеседник агентства подчеркнул, что криминального или военного следа в произошедшем нет. Ранее на месте происшествия для проверки работали специалисты экстренных служб и саперы, которые устанавливали обстоятельства и причины инцидента.