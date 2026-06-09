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В Москве подросток пострадал при взрыве во время химического опыта

В Москве подросток пострадал при взрыве во время домашнего химического опыта. Мальчика госпитализировали с травмами рук, ног и живота.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Причиной взрыва в жилом доме на Большой Академической улице в Москве, в результате которого пострадал 13-летний мальчик, стала попытка провести химический опыт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Пострадавшего ребенка экстренно доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова. У него диагностированы травма кисти, а также осколочные ранения живота и ног.

Собеседник агентства подчеркнул, что криминального или военного следа в произошедшем нет. Ранее на месте происшествия для проверки работали специалисты экстренных служб и саперы, которые устанавливали обстоятельства и причины инцидента.