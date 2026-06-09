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Волгоградец заплатил 46 тысяч за права и стал обвиняемым

Мужчина хотел решить вопрос с автомобильными правами за энную сумму.

Следственный отдел по Ворошиловскому району Волгограда завершил расследование дела против местного жителя, пытавшегося купить водительское удостоверение через посредника.

Мужчина передал 46 000 рублей человеку, который обещал договориться с сотрудниками ГИБДД. Материалы дела направлены в Ворошиловский районный суд Волгограда.

В сентябре 2024 года обвиняемый решил получить права в обход экзамена, осознавая, что не сдаст его самостоятельно. Он нашел посредника, утверждавшего, что имеет связи в регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции.

Посредник взял деньги, однако изначально не собирался выполнять обещанное и просто присвоил средства. В итоге обвиняемому предъявили покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за заведомо незаконные действия.

Следствие установило: ни взятка не была передана по назначению, ни права — получены. Обвиняемый лишился и денег, и оказался фигурантом уголовного дела. И стоит напомнить, что единственный законный способ получить права — сдать экзамен в подразделении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что могут отменить штраф за забытые права.