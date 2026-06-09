Волгоградец заплатил 46 тысяч за права и стал обвиняемым

Следственный отдел по Ворошиловскому району Волгограда завершил расследование дела против местного жителя, пытавшегося купить водительское удостоверение через посредника.
Мужчина передал 46 000 рублей человеку, который обещал договориться с сотрудниками ГИБДД. Материалы дела направлены в Ворошиловский районный суд Волгограда.
В сентябре 2024 года обвиняемый решил получить права в обход экзамена, осознавая, что не сдаст его самостоятельно. Он нашел посредника, утверждавшего, что имеет связи в регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции.
Посредник взял деньги, однако изначально не собирался выполнять обещанное и просто присвоил средства. В итоге обвиняемому предъявили покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за заведомо незаконные действия.
Следствие установило: ни взятка не была передана по назначению, ни права — получены. Обвиняемый лишился и денег, и оказался фигурантом уголовного дела. И стоит напомнить, что единственный законный способ получить права — сдать экзамен в подразделении Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что могут отменить штраф за забытые права.