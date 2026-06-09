Волгоградец заплатил 46 тысяч за права и стал обвиняемым

Следствие установило: ни взятка не была передана по назначению, ни права — получены. Обвиняемый лишился и денег, и оказался фигурантом уголовного дела. И стоит напомнить, что единственный законный способ получить права — сдать экзамен в подразделении Госавтоинспекции.