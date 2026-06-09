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Милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда

Житель Минска сходил в магазин, а потом его задержала милиция.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками уголовного розыска Заводского РУВД был задержан 31-летний житель Минска, которые ограбил магазин возле дома.

Днем мужчина пришел в торговую точку и на глазах у других посетителей начал складывать товары в рюкзак. После этого он сбежал из магазина мимо кассы. Догонять фигуранта бросился один из покупателей, который видел момент кражи. В этот же момент персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.

«Испугавшись погони, фигурант сбросил рюкзак со своими вещами и всем награбленным — тремя бутылками пива на общую сумму около 15 рублей», — сообщили в милиции.

И добавили: несмотря на небольшую стоимость украденного, в отношении минчанина завели уголовное дело за грабеж (открытое хищение).

Тем временем в Беларуси пенсионеру может грозить семь лет тюрьмы за доллары из копилки.

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