Милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда

Днем мужчина пришел в торговую точку и на глазах у других посетителей начал складывать товары в рюкзак. После этого он сбежал из магазина мимо кассы. Догонять фигуранта бросился один из покупателей, который видел момент кражи. В этот же момент персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.