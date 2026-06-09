Милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками уголовного розыска Заводского РУВД был задержан 31-летний житель Минска, которые ограбил магазин возле дома.
Днем мужчина пришел в торговую точку и на глазах у других посетителей начал складывать товары в рюкзак. После этого он сбежал из магазина мимо кассы. Догонять фигуранта бросился один из покупателей, который видел момент кражи. В этот же момент персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.
«Испугавшись погони, фигурант сбросил рюкзак со своими вещами и всем награбленным — тремя бутылками пива на общую сумму около 15 рублей», — сообщили в милиции.
И добавили: несмотря на небольшую стоимость украденного, в отношении минчанина завели уголовное дело за грабеж (открытое хищение).
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