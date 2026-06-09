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Против лидера «Процветающей Армении» завели уголовное дело

В Армении возбудили уголовное дело против лидера оппозиционной партии и крупного бизнесмена Гагика Царукяна. Генеральная прокуратура республики сообщила, что главу партии «Процветающая Армения» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд избрал запрет на выезд за границу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно на следующий день после того, как Центризбирком страны обнародовал уточненные итоги голосования на выборах. Согласно этим данным, партия Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке 3,996%. До прохода в парламент ей не хватило примерно 60 голосов. В самой партии настаивают на массовых фальсификациях и краже голосов — по их требованию на нескольких участках уже начали пересчет, пишет «Интерфакс».

Ранее во вторник провластные армянские СМИ писали, что Царукян вместе с супругой пытался вылететь из страны, но ему отказали. В сети появились фотографии из аэропорта Звартноц. На снимках — бизнесмен, его жена и сотрудники охраны.

Пресс-секретарь политика Ивета Тоноян пояснила в соцсетях, что поездка была запланирована заранее — на два-три дня — и касалась личных и семейных дел.

По итогам выборов, прошедших 7 июня, места в парламенте распределились следующим образом: партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов, партия «Сильная Армения» главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна получила 23,281%, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,934%.

В ходе предвыборной кампании Пашинян неоднократно заявлял, что Царукян, Карапетян и Кочарян «должны сидеть в тюрьме». Он обвинял их в раздаче взяток избирателям. Кроме того, власти инициировали процесс национализации крупнейшего цементного завода в стране, который принадлежит Царукяну.

Во вторник премьер-министр потребовал от правоохранителей привлечь к ответственности всех, кто давал или получал взятки в предвыборный период и во время самого голосования.