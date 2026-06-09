Против лидера «Процветающей Армении» завели уголовное дело

Об этом стало известно на следующий день после того, как Центризбирком страны обнародовал уточненные итоги голосования на выборах. Согласно этим данным, партия Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке 3,996%. До прохода в парламент ей не хватило примерно 60 голосов. В самой партии настаивают на массовых фальсификациях и краже голосов — по их требованию на нескольких участках уже начали пересчет, пишет «Интерфакс».
Ранее во вторник провластные армянские СМИ писали, что Царукян вместе с супругой пытался вылететь из страны, но ему отказали. В сети появились фотографии из аэропорта Звартноц. На снимках — бизнесмен, его жена и сотрудники охраны.
Пресс-секретарь политика Ивета Тоноян пояснила в соцсетях, что поездка была запланирована заранее — на два-три дня — и касалась личных и семейных дел.
По итогам выборов, прошедших 7 июня, места в парламенте распределились следующим образом: партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов, партия «Сильная Армения» главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна получила 23,281%, а блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,934%.
В ходе предвыборной кампании Пашинян неоднократно заявлял, что Царукян, Карапетян и Кочарян «должны сидеть в тюрьме». Он обвинял их в раздаче взяток избирателям. Кроме того, власти инициировали процесс национализации крупнейшего цементного завода в стране, который принадлежит Царукяну.
Во вторник премьер-министр потребовал от правоохранителей привлечь к ответственности всех, кто давал или получал взятки в предвыборный период и во время самого голосования.