Против лидера «Процветающей Армении» завели уголовное дело

Об этом стало известно на следующий день после того, как Центризбирком страны обнародовал уточненные итоги голосования на выборах. Согласно этим данным, партия Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке 3,996%. До прохода в парламент ей не хватило примерно 60 голосов. В самой партии настаивают на массовых фальсификациях и краже голосов — по их требованию на нескольких участках уже начали пересчет, пишет «Интерфакс».