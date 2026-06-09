Ребенок в Мурино поджигал и бросал самолетики из окна и спалил чужую квартиру

Как позже в своих соцсетях рассказала сама хозяйка квартиры Анна, огонь быстро метнулся с балкона в жилые квартиры и стал пожирать одежду, мебель, документы — все, что семья собирала годами. Схватив двух детей, кошку и собаку, женщина без промедлений выбежала из опасного места.