Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок в Мурино поджигал и бросал самолетики из окна и спалил чужую квартиру

В пожаре едва не погибла мать с двумя детьми, кошка и собака.

Источник: ГУ МЧС РФ по ЛО

В Мурино маленький ребенок поджигал бумажные самолетики и запускал их из окна. Один такой залетел к соседям и устроил пожар в их квартире.

— Горел балкон на восьмом этаже двадцатиэтажного дома по Екатерининской улице. Жильцы спаслись сами, двух человек из соседних квартир эвакуировали с помощью техсредств, а 20 человек экстренно вывели на улицу, — рассказали в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Как позже в своих соцсетях рассказала сама хозяйка квартиры Анна, огонь быстро метнулся с балкона в жилые квартиры и стал пожирать одежду, мебель, документы — все, что семья собирала годами. Схватив двух детей, кошку и собаку, женщина без промедлений выбежала из опасного места.

— Сейчас для нас наступил очень тяжелый период, — пишет Анна. — Мне нужно заново обустраивать жизнь, покупать самые необходимые вещи для детей, заботиться о животных и искать возможность восстановиться после этой трагедии.

Местные жители говорят, что в доме не сработала пожарная сигнализация, из-за чего многие не успели вовремя среагировать и едва не погибли. Родителям мальчика предстоит встретиться с правоохранителями.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше