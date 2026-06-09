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Следователи в Минске работают на месте убийства девушки

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Минские следователи работают на месте убийства девушки, сообщили в Следственном комитете Беларуси во вторник.

Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что, по данным следствия, днем во вторник в одной из квартир жилого дома в столице разразился конфликт между 28-летним мужчиной и 24-летней девушкой.

«В ходе ссоры минчанин нанес ей множественные ранения ножницами и ножом в различные части тела. От полученных травм девушка скончалась на месте», — сказано в сообщении СК.

Отмечается, что крики о помощи услышала соседка, которая сразу же вызвала правоохранителей и бригаду скорой медицинской помощи.

«Установлено, что после совершенного мужчина нанес смертельные ранения самому себе», — рассказали в комитете.

По информации ведомства, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с привлечением следователей-криминалистов и специалистов ГКСЭ.

«Проводится детальный осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются следы и объекты, по которым будет назначен ряд экспертных исследований», — уточнили в СК.

Там также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса.