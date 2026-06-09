Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге преподаватель института МЧС отправится в колонию за взятки

На Урале преподаватель института МЧС попалась на взятках.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вынесли приговор доценту кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Уральского института ГПС МЧС России. Евгению Выгузову признали виновной в получении взяток от студентов. Об этом сообщает Кировский райсуд Екатеринбурга.

Установлено, что осенью 2024 года Евгения Выгузова будучи доцентом кафедры получила от студентов пятого курса деньги.

— На общую сумму свыше 115 тысяч рублей за совершение незаконных действий. А именно, написания и последующей беспрепятственной защиты курсовых работ. Вину в инкриминируемом преступлении осужденная признала частично, — рассказали в пресс-службе.

По итогу суд назначил женщине четыре года колонии общего режима. Также ее лишили права заниматься преподавательской деятельностью на четыре года. Экс-преподавателя оштрафовали на один миллион рублей. Сумму взятки в 115, 5 тысяч рублей взыскали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше