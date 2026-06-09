В Екатеринбурге преподаватель института МЧС отправится в колонию за взятки

По итогу суд назначил женщине четыре года колонии общего режима. Также ее лишили права заниматься преподавательской деятельностью на четыре года. Экс-преподавателя оштрафовали на один миллион рублей. Сумму взятки в 115, 5 тысяч рублей взыскали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.