Воронежец хранил в сарае 385 граммов каннабиса

При обыске в сарае, расположенного на улице Мира в селе Верхняя Луговатка, нашли свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общим весом 385,10 грамма. Мужчина признался, что нашел дикорастущую коноплю в окрестностях, высушил ее и хранил для личного употребления.