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Воронежец хранил в сарае 385 граммов каннабиса

Он нашел наркотикосодержащее растение в селе Верхняя Луговатка.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о возможном хранении запрещенных веществ 63-летним жителем Верхнехавского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При обыске в сарае, расположенного на улице Мира в селе Верхняя Луговатка, нашли свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общим весом 385,10 грамма. Мужчина признался, что нашел дикорастущую коноплю в окрестностях, высушил ее и хранил для личного употребления.

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

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