В Волжском осудили участников банды за контрабанду рогов сайгаков в Китай

— Роли участников группы распределялись следующим образом. Росулов Н. и Мукашев Г., находясь на территории Поволжья, незаконно приобретали и перевозили рога сайгака Абдухакимову С., находящегося на территории г. Волжского Волгоградской области. Тем временем последний хранил рога, придавал им товарный вид, упаковывал и пересылал лицам, находящимся в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территорию Приморского края и Республики Бурятия, для дальнейшей их продажи, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.