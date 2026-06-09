Сын Усольцевой ждет больших поисков семьи, как было сразу после ее пропажи

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов надеется на возобновление более масштабных поисков, как это было сразу после пропажи его матери, отчима и пятилетней сестры. Тогда около полутора тысяч человек участвовали в операции. Он выразил желание лично участвовать в поисках, но его возможности ограничены из-за отсутствия подходящего транспорта и сложности дорог.
«Надеюсь, приедем туда, все перевернем и опять ничего не найдем. Ведь если не будет опять никаких следов, то это даст мне очередную надежду, что с ними все хорошо», — признался Данил корреспонденту krsk.aif.ru.
В текущих поисках, которые завершаются 9 июня, Данил участие не принимал, так как не знал о них. Подробнее об этом здесь.
Однако, по информации следственных органов, повторные масштабные поиски маловероятны. После небольшого перерыва операция может возобновиться, но, скорее всего, силами ограниченного круга специалистов.
Напомним, Усольцевы загадочно исчезли 28 сентября 2025 года во время прогулки по туристической тропе в районе Мининской петли. Тогда началась масштабная операция, которая продлилась до 12 октября, но ее пришлось остановить из-за сложных погодных условий. Новая активная фаза поисков началась 4 июня 2026 года.