Сын Усольцевой ждет больших поисков семьи, как было сразу после ее пропажи

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов надеется на возобновление более масштабных поисков, как это было сразу после пропажи его матери, отчима и пятилетней сестры. Тогда около полутора тысяч человек участвовали в операции. Он выразил желание лично участвовать в поисках, но его возможности ограничены из-за отсутствия подходящего транспорта и сложности дорог.