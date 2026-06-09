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Жителю Челябинска дали десять лет за нападение на банк с газовым пистолетом

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы жителю Челябинска после нападения с газовым пистолетом на отделение банка, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

По данным пресс-центра, 27 ноября 2025 года подсудимый с газовым пистолетом пришел в отделение «Совкомбанка», где не менее двух раз выстрелил, потребовав передать все денежные средства из кассы, угрожая насилием сотруднице банка.

«Суд Калининского района Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении вменяемого ему преступления по пункту “б” части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 300 000 рублей», — говорится в сообщении.

В суде подсудимый вину признал частично, отмечает надзорное ведомство.