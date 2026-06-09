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На трассе Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись две «Лады»

Лобовая авария произошла в Кинель-Черкасском районе.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

9 июня в Кинель-Черкасском районе произошла лобовая авария. На трассе Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись Lada XRAY и Lada Grantа. Сообщение об этом поступило в 15.22, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО № 39, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи», — уточнила пресс-служба учреждения.

В ДТП пострадали водители двух автомобилей. Их госпитализировали в больницу Кинель-Черкасс. В обстоятельствах этой аварии будут разбираться полицейские.