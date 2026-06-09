На трассе Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись две «Лады»

9 июня в Кинель-Черкасском районе произошла лобовая авария. На трассе Самара — Бугуруслан лоб в лоб столкнулись Lada XRAY и Lada Grantа. Сообщение об этом поступило в 15.22, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».