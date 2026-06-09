Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпольное казино накрыли в Симферополе

ФСБ пресекла деятельность подпольного игорного клуба в Симферополе.

Источник: Следственный комитет РФ

Сотрудники силовых структур закрыли подпольный игорный зал в Симферополе, сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

С апреля по июнь 2026 года в одном из нежилых зданий на проспекте Победы в столице Крыма четверо местных жителей организовали нелегальные азартные игры. Во время обысков в игровом клубе и по адресам его организаторов найдены компьютеры, телефоны и деньги.

В отношении двух лиц, которых подозревают в организации и проведении азартных игр, возбуждено уголовное дело. Следствие готовится предъявить обвинения участникам игорного бизнеса. Выясняются детали преступления и устанавливаются все причастные.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше