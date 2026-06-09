Подпольное казино накрыли в Симферополе

С апреля по июнь 2026 года в одном из нежилых зданий на проспекте Победы в столице Крыма четверо местных жителей организовали нелегальные азартные игры. Во время обысков в игровом клубе и по адресам его организаторов найдены компьютеры, телефоны и деньги.