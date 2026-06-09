Четверо браконьеров сели в тюрьму за контрабанду рогов сайгака из Волгограда

У каждого участника была своя роль. Росулов и Мукашев в Поволжье скупали и перевозили рога сайгака Абдухакимову, который жил в Волжском. Тот хранил товар, придавал ему товарный вид, упаковывал и отправлял в разные регионы страны, включая Приморье и Бурятию, для последующей продажи. Назим, находясь в Приморском крае, искал покупателей, в том числе среди граждан Китая, продавал рога и переводил деньги сообщникам.