В Ленобласти ребенок устроил пожар соседской квартиры бумажными самолетиками

Хозяйка сгоревшей квартиры по имени Анна рассказала, что в момент начала пожара внутри помещения находились ее дочь и домашние питомцы, успевшие эвакуироваться. Сейчас лишившаяся жилья и имущества семья вынуждена временно проживать у друзей.