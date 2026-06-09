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В Ленобласти ребенок устроил пожар соседской квартиры бумажными самолетиками

По данным телеграм-канала Baza, в Мурино Ленобласти ребенок устроил пожар в соседской квартире, запускаю с балкона горящие бумажные самолетики. Находившиеся внутри люди и домашние питомцы успели спастись, но жилье полностью выгорело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Мурино Ленинградской области пожар полностью уничтожил квартиру в многоэтажном доме. Причиной возгорания стала детская шалость: ребенок с верхнего этажа запускал горящие бумажные самолетики на балконы нижних этажей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Хозяйка сгоревшей квартиры по имени Анна рассказала, что в момент начала пожара внутри помещения находились ее дочь и домашние питомцы, успевшие эвакуироваться. Сейчас лишившаяся жилья и имущества семья вынуждена временно проживать у друзей.

Действия ребенка, поджигавшего и бросавшего вниз бумагу, успел заметить один из очевидцев. Сейчас родители мальчика дают объяснения полиции.