В Ленобласти ребенок устроил пожар соседской квартиры бумажными самолетиками

В городе Мурино Ленинградской области пожар полностью уничтожил квартиру в многоэтажном доме. Причиной возгорания стала детская шалость: ребенок с верхнего этажа запускал горящие бумажные самолетики на балконы нижних этажей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Хозяйка сгоревшей квартиры по имени Анна рассказала, что в момент начала пожара внутри помещения находились ее дочь и домашние питомцы, успевшие эвакуироваться. Сейчас лишившаяся жилья и имущества семья вынуждена временно проживать у друзей.
Действия ребенка, поджигавшего и бросавшего вниз бумагу, успел заметить один из очевидцев. Сейчас родители мальчика дают объяснения полиции.