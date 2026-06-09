«Соседка услышала крики о помощи». В Минске мужчина убил 24-летнюю девушку ножницами и ножом во время ссоры

Следственный комитет сообщил, что известно про жесткое убийство 24-летней девушки ножом и ножницами в Минске.
В одном из жилых домой белорусской столицы между 28-летним мужчиной и 24-летней девушкой случился конфликт. В момент ссоры минчанин нанес ей множественные ранения в различные части тела ножницами и ножом. От полученных травм девушка умерла.
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СК сказал про жестокое убийство 24-летней девушки в Минске. Фото: телеграм-канал ГКСЭ Беларуси.
Соседка, услышавшая крики о помощи, сразу же вызвала милицию и бригаду скорой медицинской помощи.
Также следователи установили нанесение мужчиной смертельных травм самому себе.
СК завел уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса — убийство.
Как уточнили в Государственном комитете судебных экспертиз, все произошло в Московском районе Минска.
Ранее милиция задержала минчанина после его похода в магазин и бегства оттуда.
Тем временем в Минске 19-летняя девушка из-за доставки цветов разделась перед камерой.
Кстати, КГК обнародовал шокирующие подробности дела директора благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям: «Собранные деньги потрачены на покупку 5 квартир и 25 авто».