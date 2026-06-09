Учителя из школы в Петербурге потребовали более 1 млн рублей с третьеклассника

Учителя из школы-интерната в Петербурге потребовали более одного миллиона рублей с третьеклассника. Дело рассмотрел один из райсудов. К слову, сама школа специальная — для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учителя требовали обязать маму мальчика заставить ребенка соблюдать устав школы и договор на обучение, а также взыскать с нее компенсацию морального вреда.