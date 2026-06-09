В переходе московского метро мужчина ранил ножом прохожего

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела о нападении в столичном метро. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Фигурантом дела стал 23-летний приезжий из Липецка. По версии следствия, инцидент произошел в подуличном переходе станции «Солнцево». Мужчина напал на прохожего.