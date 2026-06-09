В переходе московского метро мужчина ранил ножом прохожего

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела о нападении в столичном метро. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Фигурантом дела стал 23-летний приезжий из Липецка. По версии следствия, инцидент произошел в подуличном переходе станции «Солнцево». Мужчина напал на прохожего.
«23-летний житель Липецка в подуличном переходе станции “Солнцево” беспричинно, умышленно нарушая общественный порядок, причинил пострадавшему две резаных раны ноги», — говорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в мессенджере MAX.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавший по решению суда отправлен в следственный изолятор и полностью признал свою вину.