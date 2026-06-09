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В переходе московского метро мужчина ранил ножом прохожего

Столичное надзорное ведомство контролирует расследование инцидента в метро на станции «Солнцево». По версии следствия, 23-летний житель Липецка беспричинно напал на прохожего в подуличном переходе, причинив ему резаные раны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела о нападении в столичном метро. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Фигурантом дела стал 23-летний приезжий из Липецка. По версии следствия, инцидент произошел в подуличном переходе станции «Солнцево». Мужчина напал на прохожего.

«23-летний житель Липецка в подуличном переходе станции “Солнцево” беспричинно, умышленно нарушая общественный порядок, причинил пострадавшему две резаных раны ноги», — говорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в мессенджере MAX.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавший по решению суда отправлен в следственный изолятор и полностью признал свою вину.