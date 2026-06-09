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В Армении возбудили 115 дел по фактам коррупции на выборах

Антикоррупционный комитет Армении завел 115 уголовных дел по фактам коррупции на выборах. Отсчет начался с 7 февраля 2026 года — именно тогда президент подписал указ о назначении даты голосования в парламент.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В пресс-службе комитета уточнили, что 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения», пишет «Интерфакс».

Фигурантами дел стали 242 человека. На данный момент 52 из них арестованы, 48 находятся под домашним арестом. В отношении 120 человек избраны альтернативные меры пресечения, еще 20 попали под административный надзор. Правоохранители разыскивают 19 человек.

Днем ранее Центризбирком Армении обнародовал уточненные итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня.

В законодательный орган прошли представители партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,825% голосов). Следом идет партия «Сильная Армения» главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна с 23,281% голосов. Замыкает тройку блок «Армения» экс-президента Кочаряна — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не смогла преодолеть 4-процентный барьер, остановившись на отметке 3,996%. Для прохождения в парламент ей не хватило примерно 60 голосов.

Во вторник Генпрокуратура страны завела уголовное дело на известного предпринимателя Гагика Царукяна. Бизнесмена подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Суд уже принял решение о мере пресечения — Царукяну запретили покидать территорию Армении.

Это дело стало логичным продолжением жесткой риторики, которую премьер-министр Никол Пашинян использовал во время предвыборной кампании. Тогда он неоднократно заявлял, что Царукян, а также Карен Карапетян и Роберт Кочарян «должны сидеть в тюрьме». Помимо обвинений в адрес оппонентов, Пашинян прямо указывал на то, что они раздавали взятки избирателям.

Параллельно с уголовным преследованием власти запустили механизм национализации крупнейшего цементного завода страны — это предприятие принадлежит Царукяну.

Во вторник Пашинян выступил с новым требованием к правоохранительным органам: привлечь к ответственности всех, кто был замешан в даче или получении взяток как в предвыборный период, так и непосредственно в день голосования.

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