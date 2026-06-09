В центре Калининграда сбили 87-летнюю женщину

В Калининграде на Университетской улице днем во вторник, 9 июня, сбили пожилую женщину. О ДТП, которое произошло сегодня около 12:05, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.
Водитель автомобиля «Ниссан» сдавал назад и наехал на 87-летнюю женщину.
С травмами пострадавшую госпитализировали.
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