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В центре Калининграда сбили 87-летнюю женщину

ДТП случилось на улице Университетской.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на Университетской улице днем во вторник, 9 июня, сбили пожилую женщину. О ДТП, которое произошло сегодня около 12:05, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Водитель автомобиля «Ниссан» сдавал назад и наехал на 87-летнюю женщину.

С травмами пострадавшую госпитализировали.

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