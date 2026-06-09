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В Петербурге лихача на иномарке ловили погоней со стрельбой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Правоохранители организовали в Невском районе Санкт-Петербурга погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя иномарки, который задел сотрудников ДПС в попытке скрыться, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно релизу ведомства, в понедельник в 3.30 мск на Белевском проспекте, 20 сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки документов автомобиль Honda Prelude.

«Водитель внезапно вывернул руль и предпринял попытку скрыться, при этом задев подбежавших полицейских. Сотрудники ДПС успели среагировать, что позволило избежать серьезных травм», — рассказали в ГУМВД.

Как отмечается, во время погони водитель иномарки на улице Бабушкина столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей, участвовавших в его преследовании, после чего сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам Honda Prelude.

В результате нарушитель ПДД потерял управление и врезался в светофор, после чего был задержан. За рулем иномарки оказался житель поселка Кирилловское Ленинградской области «с явными признакам опьянения», уточнили в полиции.

На мужчину составлены соответствующие административные протоколы по четырем статьям КоАП РФ. Также следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), добавили в региональном главке МВД.