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Белорус облил бензином и поджег жену, когда она решила от него уйти

Белорус во время ссоры с женой облил ее бензином и поджег.

Источник: Комсомольская правда

Белорус облил бензином и поджег жену, когда она решила от него уйти. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Брестского района. Мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленное уничтожение чужого паспорта.

Вечером 27 ноября 2025 года фигурант, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться с женой. Во время конфликта женщина сказала, что уйдет от него и стала выходить из дома.

«Тогда он умышленно облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью, содержащей в своем составе бензин, и зажигалкой поджег ее», — привели подробности в ведомстве.

Выбежав со двора, женщина пыталась снять одежду и погасить горящие волосы. В этот момент мужчина толкнул ее руками в спину, и она упала. Затем фигурант снова облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью, ускорив горение.

Видя состояние своей жены, мужчина взял из ее рук сумочку, достал паспорт и сжег его, зайдя во двор.

Убийство обвиняемый не довел до конца, так как очевидцы помогли женщине потушить горение и оказали ей первую медицинскую помощь. 63-летняя белоруска получила ожоги 16% тела, 2% из них — глубокие. Эти повреждения относятся к категории менее тяжких.

Фигурант находится под стражей.