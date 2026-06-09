Дали по рогам. Осуждена ОПГ, уничтожившая более 1000 краснокнижных сайгаков

В Волгоградской области вынесен приговор членам преступного сообщества, которые построили миллионный бизнес на торговле рогами краснокнижных сайгаков. Ради собственного обогащения участники ОПГ чужими руками уничтожили больше 1 000 животных. Организовал преступный бизнес иностранец, незаконно находившийся на территории России. Его география охватила территории от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Бурятии. Перевалочной базой для нелегального экспорта стал город Волжский Волгоградской области. Оттуда рога тысячами уходили на Дальний Восток, а затем — в Китай, где их ценят дороже золота. Подробности в материале vlg.aif.ru.