Осуждена ОПГ, уничтожившая более 1000 краснокнижных сайгаков

В Волгоградской области вынесен приговор членам преступного сообщества, которые построили миллионный бизнес на торговле рогами краснокнижных сайгаков. Ради собственного обогащения участники ОПГ чужими руками уничтожили больше 1 000 животных. Организовал преступный бизнес иностранец, незаконно находившийся на территории России. Его география охватила территории от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Бурятии. Перевалочной базой для нелегального экспорта стал город Волжский Волгоградской области. Оттуда рога тысячами уходили на Дальний Восток, а затем — в Китай, где их ценят дороже золота. Подробности в материале vlg.aif.ru.
100 кг рогов сайгака попытались отправить самолётом: организатора задержали.
На преступную группу правоохранители вышли летом 2024 года, когда её организатор — житель Казахстана — решил отправить рога сайгаков из волгоградского аэропорта в Астрахань. В самолет он попытался загрузить четыре посылки — их обнаружили в грузовом терминале, когда проводили досмотр почтовых отправлений. Пятая коробка нашлась в машине у отправителя. Общий вес груза составил больше сотни килограммов.
Официальный представитель волгоградского управления ФСБ Виктория Ямщикова тогда сообщала: 42-летний иностранец стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, которые занесены в Красную книгу России.
Получатель посылок также был установлен — это был 43-летний астраханец. В его жилище нашли 350 рогов сайгаков.
Ранее в Камышинском районе Волгоградской области полицейские остановили машину на федеральной трассе Р-22 «Каспий2. Водитель “Газели”, перевозил 19 коробок, в которых находилось около полутора тысяч рогов этого редкого животного. В региональном главке МВД уточняли: неизвестный попросил его перевезти груз из Саратова в Элисту.
Преступники действовали в 5 регионах России: рога скупали за копейки.
«География нелегального бизнеса охватывала территории от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Бурятия. Рога покупали у границы с Казахстаном, а затем доставляли в город Волжский Волгоградской области. Оттуда незаконный товар пересылали почтовыми отправлениями на Дальний Восток, чтобы реализовать на международном рынке. Основными покупателями были иностранцы, граждане одного из государства, где рога сайгака высоко ценятся в традиционной восточной медицине», — рассказывает старший помощник руководителя волгоградского Следкома по взаимодействию со СМИ Ирина Брагина.
Организаторы преступного бизнеса выстроили чёткую цепочку: российские участники искали мелких поставщиков или скупали рога у браконьеров по бросовой цене — тем рога были за ненадобностью, их интересовало мясо. Когда собиралась крупная партия, товар переправляли в другие страны.
По данным РАН на 2020 год, россиянам платили за рога сущие копейки — 10−15 тысяч рублей за килограмм. Цена в Китае целого рога приближалась тогда к пяти тысячам долларов за килограмм.
В восточной медицине их используют для самых разных целей — от лечения головных болей до восстановления мужского здоровья.
Подсудимым вынесли приговор: от 5 лет 8 месяцев до 8 лет.
Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении членов ОПГ, длилось полгода. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники волгоградского управления ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.
Главарю преступной группы, действующей на территории России с февраля 2022-го, удалось скрыться. Его объявили в международный розыск. У его подельников, остававшихся в стране, в ходе обысков изъяли больше двух тысяч рогов сайгака. Ради своей наживы они погубили больше тысячи животных. На имущество обвиняемых суд наложил арест, троих фигурантов заключил под стражу, четвертый ожидал суда под домашним арестом.
Дело было передано в суд в январе 2025-го. На то, чтобы разобраться в его материалах, ушло почти полтора года. 9 июня 2026-го четверым участникам преступной группы был вынесен приговор.
«В зависимости от роли каждого фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы от 5 лет 8 месяцев до 8 лет. Отбывать его они будут в колонии общего режима», — сообщает Ирина Брагина.