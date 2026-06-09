В Москве задержали иностранного блогера, снимавшего провокационные видео в метро

«Мои коллеги в кратчайшие сроки установили личность приезжего, который публиковал провокационные ролики, снятые в московском метро, и задержали его в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию», — говорится в сообщении.
Как пояснила Волк, в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними. «В отношении гражданина среднеазиатской республики составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ», — добавила она.
Сам нарушитель сказал на допросе, видео которого опубликовала Волк, что он приехал в Москву, чтобы снимать контент для блога. «У меня 1,3 млн подписчиков. Я снял ролик в метро с девушками. Это была постанова. Я не знал, что такое здесь нельзя. Простите, пожалуйста», — рассказал задержанный.