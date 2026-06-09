В Москве задержали иностранного блогера, снимавшего провокационные видео в метро

Сам нарушитель сказал на допросе, видео которого опубликовала Волк, что он приехал в Москву, чтобы снимать контент для блога. «У меня 1,3 млн подписчиков. Я снял ролик в метро с девушками. Это была постанова. Я не знал, что такое здесь нельзя. Простите, пожалуйста», — рассказал задержанный.