Волочил по асфальту. Тиран убил жену кувалдой и хотел оспорить пожизненное

Первый тревожный звонок прозвенел в апреле 2024-го. Узнав, что Ангелина находится у Фёдора, Фощенко приехал к дому соперника. Не дождавшись выхода женщины, он вооружился металлической трубой и методично разгромил принадлежавший ей автомобиль ВАЗ-2115. Он разбил все стекла, фары, деформировал кузов и повредил детали под капотом. Женщина работала в фирме по доставке продуктов и автомобиль был ей необходим. Она написала заявление в полицию, но позже помирилась с агрессором. И зря.